L’attesa è finita | pronte le graduatorie del concorso al comune di Roma Date posti e prossime assunzioni

Le graduatorie per il concorso al Comune di Roma sono pronte. L’amministrazione ha annunciato che saranno pubblicate a breve, con i dettagli su date, posti e prossime assunzioni. Si tratta di 808 posti distribuiti su dieci diversi profili professionali. I candidati aspettano con ansia, mentre le pratiche stanno per essere definitive.

Dopo la selezione lampo l’amministrazione è pronta all’ingresso dei vincitori in uffici e servizi, ecco quando. Novità anche per gli idonei della polizia locale e per le educatrici L’attesa è quasi finita. L’amministrazione è pronta a pubblicare le graduatorie per il concorso al comune di Roma: quello da 808 posti per dieci profili. Istruttori e funzionari amministrativi; tecnici, informatici, operatori esperti per i servizi di supporto e custodia, servizi tecnici, ambientali e di trasporto. Una selezione lampo con preselettiva, prova scritta e orale che si sono tenute da fine giugno a inizio dicembre.🔗 Leggi su Romatoday.it

L’attesa cresce tra gli aspiranti vincitori e idonei del recente concorso al Comune di Roma.

