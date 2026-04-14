Eurochocolate niente censura ai manifestanti anti-evento ma le trattative tra Comune e Guarducci continuano

Il consiglio comunale ha deciso di non imporre alcuna censura alle associazioni, ai movimenti politici di sinistra e di estrema sinistra, così come al movimento pro Palestina, in seguito alle proteste di piazza contro Eurochocolate. Le trattative tra l’amministrazione e la persona coinvolta continuano, mentre le proteste, mai avvenute prima in questa forma, non hanno portato a interventi di censura politica o amministrativa.

Le associazioni, i movimenti politici di sinistra e di estrema sinistra e il movimento pro Palestina non subiranno una censura politico-amministrativa da parte del consiglio comunale né tantomeno dell'amministrazione comunale dopo le proteste di piazza – mai accadute prima, anche se in passato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Scopaia e Leccia, il Consiglio boccia la mozione anti-movida. Guarducci (FI): "Maggioranza condizionata dalla diatriba tra sindaco e prefetto"Non passa l'atto presentato dal capogruppo di Forza Italia insieme ai colleghi Palumbo e Dinelli (FdI), Ghiozzi (Lega), Vaccaro (AP): "Puro calcolo... Tra Conerobus e Comune. Trattative per 4 dipendentiDipendenti di Conerobus trasferiti ad altre aziende partecipate/controllate: il dialogo tra Conerobus e Comune di Ancona rischia di trasformarsi in...