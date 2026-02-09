Lutto nello spettacolo italiano salutiamo un grande

È morto a 93 anni uno dei volti più noti del teatro italiano. La sua lunga carriera si è intrecciata anche con radio, tv e cinema, lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa ha colpito molti colleghi e fan, che lo ricordano come un grande protagonista della scena italiana.

È morto all’età di 93 anni una delle figure di riferimento del teatro italiano con una lunga attività che ha attraversato anche radio, televisione e cinema. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore con un messaggio diffuso dalla famiglia: “Si è compiuto il tempo. Un’era lunga novantatré anni si dissolve nell’eterno, e il mio pianto diventa preghiera”. Il cordoglio della famiglia. Nel messaggio viene riportato anche un pensiero attribuito al figlio Carlo, che ha accompagnato l’annuncio con parole rivolte al padre e alla madre, Franca Nuti: “Il ciclo della vita che mi è stata affidata torna alla sua sorgente, dove nulla si perde e tutto si ritrova. 🔗 Leggi su Tvzap.it

