Davide Nicola erede di Gigi Simoni | il premio Allenatore Gentleman celebra fair play e valori nello sport

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha ricevuto il premio “Allenatore Gentleman 20242025” a Milano, nella sede della Lega Serie B. È il riconoscimento che premia il suo stile di gioco e il suo comportamento in campo, considerato esempio di correttezza e rispetto.

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, è stato insignito del premio “Allenatore Gentleman 20242025” a Milano, nella sede della Lega Serie B. Il riconoscimento celebra il suo impegno per il fair play, l’educazione e la passione nel mondo del calcio, perpetuando l’eredità di Gigi Simoni, figura iconica del calcio italiano. La cerimonia, tenutasi il 10 febbraio 2026, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e sportive. L’assegnazione del premio a Davide Nicola rappresenta un riconoscimento non solo alle sue capacità tecniche, ma soprattutto ai valori che ha saputo incarnare sia come allenatore che come giocatore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Davide Nicola

Davide Nicola riceve il premio come miglior allenatore della Serie B e dedica il riconoscimento ai suoi figli.

In un contesto sportivo spesso caratterizzato dalla competitività sfrenata, l’Olimpia Sbv Galatina promuove valori come l’eleganza e l’integrità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Davide Nicola

Argomenti discussi: L’allievo sfida il maestro: Palladino contro Nicola, una partita dal sapore speciale; Palladino vs Nicola, questione di stile (e di cuore): quando l'eleganza sfida l'anima scapigliata del Mago delle salvezze; Ligue 1, De Zerbi al tramonto?.

Premio allenatore Gentleman Serie B a Davide Nicola: Lo dedico ai miei figliIl figlio di Gigi Simoni consegna la Torretta di San Siro all’allenatore della Cremonese che succede nell’albo d’oro al tre volte vincitore Claudio Ranieri. Lavorare per promuovere certi valori cos ... ilgiorno.it

Cremonese, Davide Nicola ha vinto il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25. Ecco le parole sul tecnico dei grigiorossiCremonese, Davide Nicola ha vinto il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25. Ecco le parole sul tecnico dei grigiorossi Il calcio non è fatto solo di tattica e punti in classifica, ma anche di uo ... calcionews24.com

“Siamo una squadra viva e che non molla” Le parole di mister Davide Nicola in conferenza stampa al termine di #AtalantaCremonesehttps://uscremonese.it/nicola-siamo-una-squadra-viva-e-che-non-molla/ #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteT - facebook.com facebook

“Siamo una squadra viva e che non molla” Le parole di mister Davide Nicola in conferenza stampa al termine di #AtalantaCremonese uscremonese.it/nicola-siamo-u… #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #Cremonese #SerieAEnilive #Atala x.com