Estrazione Million Day di oggi 4 febbraio 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

Oggi alle 13 e alle 20,30 si tiene l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. La lotteria più seguita dagli italiani torna a mettere in palio fino a un milione di euro, speranza di molti scommettitori. I numeri verranno annunciati in diretta, e chi indovina tutti e cinque i numeri su 55 avrà la possibilità di portarsi a casa il jackpot.

Estrazione Million Day oggi mercoledì 4 febbraio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 4 FEBBRAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 3 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 2 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 1 FEBBRAIO LE ESTRAZIONI DEL 31 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 30 GENNAIO ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.

