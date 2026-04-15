Nel 2025, l’Estonia ha registrato un numero record di agenti sospettati di legami con la Russia, secondo il rapporto annuale del servizio di sicurezza interna Kaitsepolitseiamet (Kapo). La notizia è stata resa pubblica da Politico, che ha confermato i dati relativi all’incremento di individuazioni di collaboratori russi nel paese. La crescita delle attività di intelligence straniere nel territorio estone ha attirato l’attenzione delle autorità.

Nel 2025 l’Estonia ha individuato un numero record di collaboratori legati alla Russia. Come riportato da Politico, a renderlo noto è stato il servizio di sicurezza interna Kaitsepolitseiamet (Kapo) nel suo ultimo rapporto annuale. Secondo il documento, almeno nove persone sono state identificate come “agenti”. Le autorità non hanno però reso noto il numero complessivo di individui fermati, espulsi o coinvolti in attività di promozione degli interessi del Cremlino. Parallelamente, sono stati revocati i permessi di soggiorno ad alcuni esponenti del clero collegati alla Chiesa ortodossa russa, per motivi di sicurezza. Minacce non militari in aumento.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Estonia, cresce la minaccia russa? Il record di agenti individuati nel 2025

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