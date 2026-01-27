Linee Contemporanee installazione fotografica dedicata a Vassallo

La mostra presso Linee Contemporanee a Salerno presenta un’installazione fotografica dedicata a Ferdinando Vassallo. L’evento, che si svolge fino al 16 febbraio, mette in luce l’intersezione tra arte ceramica e fotografia, creando un dialogo tra le opere di due artisti provenienti da Montecorvino Rovella. Un’occasione per esplorare le ragioni estetiche e le pratiche artistiche di questi creativi locali, in un contesto contemporaneo e ricco di significato.

Sarà giorno di cuspide venerdì 30 gennaio, presso gli spazi di Linee Contemporanee, siti in Salerno alla via Parmenide 39, dove si incroceranno i segni e le ragioni estetiche di due artisti nati in Montecorvino Rovella, Ferdinando Vassallo, che va a chiudere la sua mostra la mostra "45 Ceramiche da 45 cm", ovvero 45 piatti di ceramica, per la XVIII edizione di questo format ideato da Valerio Falcone, e dalla sua Fornace, frequentata dal ceramista e il fotografo Armando Cerzosimo, il quale andrà ad inaugurare, alle ore 19, la sua originale installazione "Le Prime tre ore di Ferdinando Vassallo 8=16 +7" (il 14 gennaio 2026, dalle ore 15,07 alle 18,05) che sarà fruibile sino al 16 febbraio.

