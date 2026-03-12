A Grottaglie si terrà la dodicesima edizione della mostra d’arte “Mulieribus”, dedicata alle donne, che sarà inaugurata alle 18 di sabato 14 marzo nell’atelier della “Bottega Mastro”. L’evento si svolge in occasione della Giornata internazionale della donna. La mostra è organizzata per celebrare le creatività femminili attraverso le opere esposte.

Tarantini Time Quotidiano Sarà inaugurata alle ore 18 di sabato 14 marzo, nell’atelier della “Bottega Mastro” di Grottaglie, la dodicesima edizione della mostra d’arte “Mulieribus”, appuntamento organizzato in occasione della Giornata internazionale della donna. L’iniziativa, promossa dal professor Oronzo Mastro, propone anche quest’anno una riflessione artistica dedicata alla figura femminile e alle tematiche sociali legate alla condizione delle donne. Per questa edizione il tema scelto ruota attorno alla figura materna, rappresentata attraverso un ritratto della madre dell’artista realizzato dallo stesso Mastro. Un’immagine che intende richiamare il valore simbolico della maternità e il ruolo centrale della madre nella vita di ogni persona. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie la XII edizione di “Mulieribus”, mostra dedicata alle donne

