Estate 2026 operativo da record per gli aeroporti pugliesi | 82 le rotte di Ryanair

Per l’estate 2026, gli aeroporti pugliesi di Bari e Brindisi registrano un incremento delle rotte grazie a Ryanair, che ha annunciato un’operatività stagionale con 82 destinazioni. La compagnia aerea low cost rafforza così la presenza nella regione, ampliando la propria offerta di voli nazionali e internazionali. L’annuncio riguarda il network di collegamenti in programma per la prossima stagione estiva.

BRINDISI – In vista della summer 2026 si arricchisce il network nazionale e internazionale di Aeroporti di Puglia grazie alla compagnia aerea low cost Ryanair che ha presentato l’operativo stagionale sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Sono 82 le rotte totali sui due scali, tra queste anche tre nuovi collegamenti da Bari che rappresentano un valore aggiunto significativo per l'offerta complessiva: Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. Un operativo record che consolida il ruolo strategico degli scali pugliesi nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale e che amplia ulteriormente le opportunità di collegamento daper la Puglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

