Alla scoperta del Radice Alighieri famiglie e studenti protagonisti dell’open day

Durante l’open day dell’istituto comprensivo Radice Alighieri, sono stati presentati i valori di una scuola aperta al territorio, orientata all’innovazione e all’accoglienza delle future generazioni. L’evento ha coinvolto famiglie e studenti, offrendo un’occasione di confronto e conoscenza delle attività e delle opportunità offerte dall’istituto. Un momento importante per conoscere da vicino un ambiente educativo dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani.

Genitori e ragazzi hanno potuto visitare gli spazi scolastici, incontrare i docenti e conoscere laboratori, progetti innovativi e percorsi didattici offerti dall'istituto Una scuola aperta al territorio, attenta all’innovazione e pronta ad accogliere i futuri studenti. È questo il messaggio emerso durante l’open day della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Radice Alighieri, un appuntamento atteso e partecipato che ha offerto alle famiglie l’opportunità di conoscere da vicino la realtà scolastica. Grande affluenza di genitori e studenti nei giorni scorsi presso la sede di via Mercato, dove l’istituto ha aperto le porte per presentare la propria offerta formativa e i valori educativi che ne guidano l’azione didattica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Gli studenti del domani alla scoperta dell'aeronautico Baracca: open day tra visite guidate, progetti e iscrizioni diretteL’Istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forlì apre le sue porte con gli open day per il 2025-2026.

Il Carducci e l'Artusi accolgono famiglie e studenti del futuro per l'ultimo open dayIl Liceo delle scienze umane Carducci e l’istituto alberghiero Artusi di Forlimpopoli aprono le loro porte per l’ultimo open day dell’anno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Velletri, all’Auditorium Romina Trenta il concerto di Paolo Angeli; VOGLIA DI VOLARE 2, BAMBINI PROTAGONISTI DI AMICIZIA, IMPEGNO E SCOPERTA; Il teatro esplora amore, desiderio e generazioni a confronto; Lo spettacolo del cuore, prevenzione a teatro.

Una nuova nebulosa planetaria Una bizzarra fotometeora Una nuova scoperta relativa ai buchi neri No, è il mitico Edoardo Luca Radice, che ha appena completato il test dei nostri sistemi di collimazione Astronomy Expert! Davvero una bella prova, approf facebook