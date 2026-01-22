Alla scoperta del Radice Alighieri famiglie e studenti protagonisti dell’open day
Durante l’open day dell’istituto comprensivo Radice Alighieri, sono stati presentati i valori di una scuola aperta al territorio, orientata all’innovazione e all’accoglienza delle future generazioni. L’evento ha coinvolto famiglie e studenti, offrendo un’occasione di confronto e conoscenza delle attività e delle opportunità offerte dall’istituto. Un momento importante per conoscere da vicino un ambiente educativo dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani.
Genitori e ragazzi hanno potuto visitare gli spazi scolastici, incontrare i docenti e conoscere laboratori, progetti innovativi e percorsi didattici offerti dall'istituto Una scuola aperta al territorio, attenta all'innovazione e pronta ad accogliere i futuri studenti. È questo il messaggio emerso durante l'open day della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Radice Alighieri, un appuntamento atteso e partecipato che ha offerto alle famiglie l'opportunità di conoscere da vicino la realtà scolastica. Grande affluenza di genitori e studenti nei giorni scorsi presso la sede di via Mercato, dove l'istituto ha aperto le porte per presentare la propria offerta formativa e i valori educativi che ne guidano l'azione didattica.
