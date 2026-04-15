Giulia Michelini si trova al centro dell'attenzione per le sue recenti dichiarazioni e scelte pubbliche. L'attrice, nota per la sua spontaneità, ha condiviso dettagli sulla sua vita personale e professionale, rivelando alcuni aspetti poco noti di sé. Di recente, ha annunciato una novità che ha sorpreso i suoi fan, mentre si mostra spesso in modo vivace e sincero nelle interviste e sui social media.

Agitata, ansiosa, buffa, esilarante, irresistibile. Giulia Michelini, attrice di talento arrivata al successo da giovanissima con “Distretto di polizia”, “RIS – Delitti imperfetti” e soprattutto con il personaggio di Rosy Abate, la boss mafiosa dell’omonima serie tv, è stata protagonista di una di quelle interviste tv che non si dimenticano. Il suo a “Belve” è stato un vero e proprio show dell’imbarazzo, di chi con il successo ci fa a pugni da una vita, di chi piuttosto che raccontarsi o sfilare su un red carpet preferirebbe nascondersi dietro mille ruoli, come d’altra parte ha fatto per tutta la vita. Il risultato in certi momenti è stato esilarante come nel caso di altre attrici che si sono sedute sullo scomodo sgabello di Francesca Fagnani, vedi Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Micaela Ramazzotti.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Esilarante, ansiosa, irresistibile: Giulia Michelini tra difetti inconfessabili e scelte all'ultimo minuto. Con un solo tabù e una clamorosa novità

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