Nel consueto appuntamento delle pagelle settimanali, tra sorrisi e giudizi netti, spiccano alcune valutazioni sui personaggi più discussi del momento. Un conduttore si dà una pacca sulla spalla da solo, mentre un’attrice si dichiara senza filtri. Un altro protagonista, invece, si presenta in modo poco comprensibile, suscitando perplessità. La scena si svolge in un contesto televisivo, dove un’ospite si presta a un’intervista che lascia trasparire il suo carattere diretto.

Metti un personaggio famoso su uno sgabello, puntagli addosso una telecamera e lascia che Francesca Fagnani faccia il resto. Il format di Belve è semplice, quasi brutale nella sua essenzialità. Niente scenografie elaborate, oppure ospitate di cortesia, figuriamoci cuscini morbidi su cui atterrare. Solo domande e la certezza che prima o poi qualcosa di vero verrà a galla. La puntata del 14 aprile 2026 porta in studio tre ospiti che, sulla carta, sembrano scelti apposta per testare i limiti del programma: Carlo Conti, l’uomo che ha trasformato la rassicurazione in arte, Giulia Michelini, attrice di straordinario talento, e Francesco Chiofalo, influencer romano che ha fatto del proprio corpo un cantiere permanente e della propria visibilità una professione, almeno in linea teorica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Belve, pagelle del 14 aprile: Carlo Conti si congratula da solo (6), Giulia Michelini sincera (7), Francesco Chiofalo incomprensibile (1)

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