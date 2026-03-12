Probabili formazioni Udinese Juve le possibili scelte di Spalletti per il match di sabato | c’è una clamorosa novità Ultime

Sabato sera in terra friulana si sfideranno Udinese e Juventus, con le probabili formazioni che sono state delineate nelle ultime ore. Spalletti ha scelto alcune variazioni rispetto alle formazioni precedenti, e tra le possibili novità ci sono alcune scelte che potrebbero influenzare l’andamento della partita. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, pronte a mettere in campo le proprie strategie.

Probabili formazioni Udinese Juve, le possibili scelte di mister Spalletti per il match di sabato sera in programma in terra friulana. La Juve si approccia a una settimana decisiva per le proprie ambizioni d'alta classifica. Secondo l'analisi di Tuttosport, il sesto posto attuale impone di non sbagliare la trasferta contro l' Udinese, definita una vera "partita trappola". Luciano Spalletti ha iniziato a martellare il gruppo alla Continassa, chiedendo massima intensità e concentrazione per evitare i cali visti contro il Pisa. L'obiettivo è presentarsi davanti alla tv per Como-Roma con la consapevolezza di aver ottenuto il massimo. Il tecnico sta studiando tre cambi di formazione per tenere tutti sulla corda.