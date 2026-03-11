Il movimento degli Houthi, attivo in Yemen, rappresenta una presenza significativa nella regione, ma al momento resta sotto il controllo diretto dell'Iran, che non ha ancora schierato pienamente le sue forze. Mentre Hezbollah è stato subito coinvolto nel conflitto, i ribelli yemeniti continuano a essere mantenuti in secondo piano. La situazione nel Mar Rosso rischia di complicarsi ulteriormente con questa dinamica.

Roma, 11 marzo 2026 – Un asso nella manica, ma anche un azzardo. Se il movimento di Hezbollah è stato immediatamente mobilitato nella guerra, quello degli Houthi, almeno per il momento, è tenuto in panchina da Teheran. Secondo gli analisti, il motivo è semplice. Il ‘fronte libanese’ serve a tenere sotto sforzo costante Tel Aviv, che, oltre a bombardare la Repubblica Islamica, deve anche concentrarsi sul fronte settentrionale con il Paese dei Cedri. In secondo luogo, mentre l’impiego di Hezbollah ha conseguenze che possono essere preventivate, quello degli Houthi no. I rischi di un blocco nel Mar Rosso. Gli Houthi sulla carta sono un movimento politico-militare yemenita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Houthi, asso nella manica o azzardo? Perché l’Iran lascia in panchina i ribelli yemeniti. I rischi di un blocco nel Mar Rosso

