Una flottiglia di trenta petroliere si sta dirigendo verso il porto di Yanbu, nel Mar Rosso. Le navi sono in navigazione lungo la rotta che attraversa il Mar Rosso, con destinazione l’Arabia Saudita. Il movimento delle petroliere viene monitorato mentre si avvicinano alla regione, dove si registra il rischio legato alle attività dei Houthi e a possibili blocchi marittimi.

Una flottiglia di super petroliere sta navigando verso la costa del Mar Rosso per raggiungere il porto di Yanbu in Arabia Saudita. Queste navi cercano di evitare lo Stretto di Hormuz, bloccato dalla guerra con l’Iran, ma si trovano ora nel mirino degli Houthi. I trasporti avvengono mentre paesi come Iraq e Kuwait hanno ridotto la produzione perché i loro serbatoi nel Golfo sono pieni. La rotta alternativa attraverso il Mar Rosso diventa l’unica via d’uscita per milioni di barili di greggio. L’ultima spiaggia logistica: Yanbu come salvaguardia. Il porto di Yanbu, situato a circa 300 chilometri a nord di Gedda, assume un ruolo critico nella catena di approvvigionamento globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 30 petroliere verso il Mar Rosso: rischio Houthi e blocco

Articoli correlati

Leggi anche: Houthi, asso nella manica o azzardo? Perché l’Iran lascia in panchina i ribelli yemeniti. I rischi di un blocco nel Mar Rosso

Petroliere, noleggi a prezzi da record per il blocco nello Stretto di HormuzA conferma che i grandi operatori marittimi 'sentono' prima ancora della politica quando la situazione evolve in senso negativo, era da mesi che i...

Tutti gli aggiornamenti su Mar Rosso

Argomenti discussi: Perché il G7 è pronto a liberare le riserve strategiche di petrolio e cosa significa per il prezzo del greggio; La mappa dei Paesi che importano petrolio e gas dall'Iran passando per lo Stretto di Hormuz.

Super petroliere avanzano nel Mar Rosso per aggirare lo Stretto di HormuzAGI - Una flottiglia di super petroliere sta navigando verso la costa del Mar Rosso, diretta verso il porto di Yanbu in Arabia Saudita, per evitare il pericoloso Stretto di Hormuz, anche se per arriva ... msn.com