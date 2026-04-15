Esercito addio al Generale Bari | 42 anni tra Lombardia e missioni

L’ultimo giorno di servizio per un ufficiale dell’esercito arriverà il 20 aprile, dopo oltre quarant’anni di carriera. La sua esperienza si è sviluppata principalmente tra le caserme della Lombardia e le missioni all’estero. La carriera è iniziata con l’ingresso all’Accademia di Modena, proseguita con incarichi e operazioni in diverse aree, fino alla conclusione del suo percorso professionale.

Il venti di aprile porterà il congedo di un ufficiale che ha dedicato oltre quattro decenni al servizio militare, segnando la fine di un lungo percorso iniziato tra le mura dell’Accademia di Modena. Il Generale di Brigata Bari, esponente dell’Esercito originario della provincia bergamasca, lascerà il servizio attivo il prossimo 20 aprile, concludendo una carriera quarantaduesima che ha intrecciato la gestione del territorio lombardo con i più delicati scenari internazionali. Dalle truppe operative alla gestione tecnologica di Orio al Serio. Il percorso professionale di Bari è stato caratterizzato da una progressione costante attraverso reparti di alta operatività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Esercito, addio al Generale Bari: 42 anni tra Lombardia e missioni Notizie correlate Il Generale Antonfabio Bari lascia il servizio: 42 anni tra territorio e missioni internazionaliDopo quarantadue anni di servizio, il Generale di Brigata Antonfabio Bari si appresta a lasciare il servizio attivo. Addio al mitico attore di Blue Bloods e Dexter: morto a 42 anni dopo la lotta contro un raro tumoreÈ morto a 42 anni Alex Duong, attore e comico conosciuto soprattutto per il ruolo di Sonny Le nella serie televisiva Blue Bloods.