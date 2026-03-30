È deceduto a 42 anni l’attore e comico noto per aver interpretato il personaggio di Sonny Le nella serie televisiva Blue Bloods. La sua morte segue una lunga battaglia contro un raro tumore. La notizia è stata resa nota dai rappresentanti dell’attore, senza ulteriori dettagli sulla malattia o le circostanze del decesso. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e fan.

È morto a 42 anni Alex Duong, attore e comico conosciuto soprattutto per il ruolo di Sonny Le nella serie televisiva Blue Bloods. Si è spento domenica mattina al St. John’s Hospital, a Santa Monica, dopo un ricovero d’urgenza. La notizia della scomparsa è stata confermata dalla famiglia attraverso la pagina GoFundMe aperta nel 2025 per aiutarlo a sostenere le spese mediche durante la lunga battaglia contro il rabdomiosarcoma alveolare, una rara e aggressiva forma di tumore dei tessuti molli. La malattia e il peggioramento delle condizioni. La diagnosi era arrivata circa un anno fa, dopo che l’attore aveva iniziato a soffrire di forti mal di testa dietro l’occhio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio al mitico attore di Blue Bloods e Dexter: morto a 42 anni dopo la lotta contro un raro tumore

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