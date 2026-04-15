Una persona è stata uccisa mentre portava a passeggio il cane in via Caracciolo, a Foggia. L’uomo, un personal trainer, è stato colpito a morte in strada, vicino alla propria abitazione. La vittima viveva con la moglie e le due figlie, una delle quali nata da pochi mesi. L’episodio è avvenuto nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria. Le autorità stanno indagando per chiarire quanto accaduto.

Era sceso a portare a spasso il cane, come faceva sempre, quando è stato colpito a morte sotto casa, a Foggia, in via Caracciolo, nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria dove viveva con la moglie e le due figlie piccole, una nata da pochi mesi. Almeno quattro colpi esplosi alle spalle hanno ucciso lunedì sera il 42enne Annibale Carta, soprannominato Dino, un personal trainer e istruttore di fitness molto conosciuto nell'ambiente sportivo della sua città. Un uomo senza precedenti penali, gran lavoratore, ben voluto da tutti. Una vita tranquilla, la sua, senza grilli per la testa, tra famiglia, lavoro, amici e parrocchia. Mistero sul movente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Esce la sera col cane: personal trainer freddato in strada

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