Esami online e corsi a distanza FAQ del Garante | sì alle videolezioni no al controllo algoritmico

Il Garante per la protezione dei dati ha pubblicato delle FAQ riguardo agli esami online e ai corsi a distanza. Secondo le indicazioni, le università, gli enti di formazione e le istituzioni pubbliche o private possono organizzare videolezioni e sostenere esami tramite strumenti digitali. Tuttavia, sono stati stabiliti limiti specifici sul trattamento dei dati personali degli studenti e partecipanti, per garantire la privacy durante queste attività.

Università, enti di formazione e soggetti pubblici o privati possono svolgere esami e corsi a distanza, ma nel rispetto di limiti precisi sul trattamento dei dati personali. A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha pubblicato una serie di FAQ dedicate all’utilizzo di strumenti digitali per la didattica e la valutazione online. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Maltempo in Sicilia, il MUR alle Università di Messina e Catania: ok a didattica ed esami a distanzaMaltempo in Sicilia: il MUR annuncia il monitoraggio degli atenei di Messina e Catania. Leggi anche: Madonna del Fuoco di Forlì benedice online da Boston: la fede si connette a distanza Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eurosofia: Corso di formazione a supporto degli esami intermedi e della prova finale dei percorsi di specializzazione sul sostegno 2026; Addio al test di Medicina: dal 2025 cambia tutto, ecco la svolta che rivoluziona l'accesso all'università; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Tirocinio pratico-valutativo per l’esame di Stato (TPVES) in Medicina Generale per gli studenti in Medicina del 6° anno – Modalità di svolgimento. Esami online e corsi a distanza, FAQ del Garante: sì alle videolezioni, no al controllo algoritmicoUniversità, enti di formazione e soggetti pubblici o privati possono svolgere esami e corsi a distanza, ma nel rispetto di limiti precisi sul trattamento dei dati personali. orizzontescuola.it Prove d'esame e corsi a distanza, online le Faq del Garante privacyL'obiettivo è quello di chiarire le modalità di utilizzo dei sistemi di supervisione per la regolarità delle prove d'esame e dei corsi a distanza. Nelle FAQ viene evidenziato che sebbene le università ... ilsole24ore.com RIPETIZIONI/RECUPERO DEBITI/PREPARAZIONE ESAMI/AIUTO COMPITI ONLINE E PRESENZA PER LA PROVINCIA DI RIMINI elementari- medie - superiori - università Salve a tutti sono Lucia, professoressa abilitata in materie letterarie e dottoressa laure facebook