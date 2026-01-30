Maltempo in Sicilia il MUR alle Università di Messina e Catania | ok a didattica ed esami a distanza

Il Maltempo in Sicilia ha spinto il Ministero dell’Università e della Ricerca a intervenire. Le università di Messina e Catania potranno tenere lezioni ed esami online per evitare rischi e garantire la continuità degli studi. La decisione arriva su indicazione del Ministro Bernini, che ha dato il via libera a modalità di didattica a distanza fino a quando le condizioni meteorologiche migliorano.

Maltempo in Sicilia: il MUR annuncia il monitoraggio degli atenei di Messina e Catania. Via libera a lezioni ed esami a distanza per garantire sicurezza e continuità didattica, su indicazione del Ministro Bernini. L’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia orientale ha attivato la macchina organizzativa del Ministero dell’Università e della Ricerca. In un comunicato stampa diffuso oggi 30 gennaio, il MUR rende noto di aver stabilito un contatto costante con le Università di Catania e Messina su indicazione del Ministro Anna Maria Bernini. Al centro dell’attenzione c’è la sicurezza della comunità accademica e la prosecuzione dello studio.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Università Messina

Il maltempo ha messo a dura prova le università di Catania e Messina, con scuole e studenti alle prese con problemi di accesso e lezioni sospese.

Il maltempo in Sicilia continua a mettere in crisi le scuole e gli studenti.

Ultime notizie su Università Messina

