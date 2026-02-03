La Madonna del Fuoco di Forlì ha benedetto i fedeli di Boston attraverso una diretta in video. L’evento si è svolto il 29 gennaio 2026, collegando il Duomo di Forlì con la chiesa di San Francesco d’Assisi a Cambridge Street. In un momento in cui le distanze sembrano sempre più ridotte dalla tecnologia, anche la fede si apre al mondo digitale. La cerimonia ha dimostrato che, anche a migliaia di chilometri di distanza, si può vivere un momento di spiritualità insieme.

Nel coro della fede, l’oceano non è un ostacolo. Così, il 29 gennaio 2026, la Madonna del Fuoco di Forlì ha benedetto online i fedeli di Boston, grazie a un collegamento diretto in video tra il Duomo forlivese e la chiesa di San Francesco d’Assisi a Cambridge Street. La benedizione è stata impartita dal vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, in occasione della tradizionale Fiorita dei Bambini, evento che si è svolto proprio in quella data. La giornata è stata interamente dedicata alla Madonna del Fuoco, patrona della città forlivese, e ha visto la partecipazione di circa cento persone, tra fedeli e cultori della cultura religiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madonna del Fuoco di Forlì benedice online da Boston: la fede si connette a distanza

Domenica si è tenuta la quarta edizione della Madonna del Fuoco a Boston, un evento che ogni anno richiama molti partecipanti.

Da Forlì agli Stati Uniti, la festa della Madonna del Fuoco a Boston richiama ogni anno moltissimi fedeli.

