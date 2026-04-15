Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026, a Roma, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha consegnato una medaglia a un ragazzo di 13 anni. Il giovane è stato premiato per aver salvato la docente durante un episodio di aggressione avvenuto il 25 marzo nella scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. La cerimonia si è svolta presso il Ministero, alla presenza di alcune autorità.

A Roma, nel pomeriggio di questo mercoledì 15 aprile 2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato una medaglia a un tredicenne per l’eroico intervento avvenuto lo scorso 25 marzo presso la scuola media Leonardo da Vinci di Trescore Balneario. Il giovane è stato premiato per aver protetto la docente Chiara Mocchi durante l’aggressione subita da parte di un compagno di classe. L’intervento decisivo nella scuola di Trescore Balneario. Il gesto che ha scosso la comunità di Trescore Balneario si è consumato all’interno delle mura dell’istituto Leonardo da Vinci, dove lo scorso 25 marzo una dinamica violenta ha coinvolta la professoressa Chiara Mocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eroe di 13 anni premiato dal Ministro: salvò la prof dall’aggressione

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