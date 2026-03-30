In un evento avvenuto lo scorso dicembre, un militare della Guardia di Finanza ha impedito che tre cani aggressivi ferissero una bambina di 11 anni. Prima dell'ultimo Consiglio comunale, l'amministrazione ha consegnato al brigadiere un attestato di benemerenza civica, riconoscendone l'intervento che ha evitato conseguenze più gravi. L'atto si è svolto nel contesto delle cerimonie ufficiali del Comune di Cascina.

Daniele Vitullo, cittadino di Cascina e militare della Guardia di Finanza, ha ricevuto un attestato di benemerenza civica per il suo intervento in soccorso della piccola di 11 anni "Nonostante il rischio personale - si legge sulla targa - riusciva a mettere in salvo la giovane, evitando gravi conseguenze. Il suo operato, esempio di altissimo civismo e altruismo, incontra la gratitudine della comunità di Cascina, che individua nel suo gesto i più alti valori di protezione del prossimo e solidarietà umana, che onorano il territorio e il Corpo della Guardia di Finanza". "Per noi questo è un momento importante - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - perché racconta anche della vita della nostra comunità, dell'attenzione e della solidarietà che la attraversa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Salvò bambina dall'aggressione di tre grossi cani: Brigadiere premiato in Comune

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