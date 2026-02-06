Napoleone nell’arte Collezione Berlusconi In mostra 60 quadri

Tra chinoiserie e affreschi di una storica dimora senatoriale trasformata in galleria, al piano nobile di un antico palazzo bolognese, sono in mostra fino al 28 febbraio, 60 quadri della collezione di beni artistici di Silvio Berlusconi. 'L'arte del conquistare. Napoleone a Palazzo Pepoli Campogrande' è il titolo dell'esposizione diffusa tra le sale di Campogrande Concept con sede a Palazzo Pepoli Campogrande, che inquadra in particolare, dalla Quadreria Villa San Martino di Arcore, la figura dell'imperatore – attraverso i suoi ritratti – in relazione alle sue città, Parigi, Venezia e Milano. Con la curatela di Giancarlo Graziani e un omaggio a Luca Beatrice, la selezione di opere ci porta nella sala degli Specchi, dove vediamo i ritratti del Grande Corso a cavallo ed in meditazione prima della battaglia, accanto a quello di Napoleone III, l'altro Imperatore Bonaparte "ideatore della Parigi che conosciamo" spiegano gli organizzatori e proprietari dello spazio Stefano Campogrande e Daniela Campogrande Scognamillo.

