La procura di Roma ha avviato un’indagine su 29 quadri dell’eredità Agnelli. Gli investigatori sospettano che alcune opere siano state esportate illegalmente all’estero. La procura sta cercando di capire chi ha messo in moto questa fuga di opere d’arte, coinvolgendo i beni di John, Lapo e Ginevra Elkann.

La Procura di Roma ha aperto un’indagine per illecita esportazione di opere d’arte riconducibili all’eredità della famiglia Agnelli, coinvolgendo beni di John, Lapo e Ginevra Elkann. L’inchiesta, coordinata dal pm Stefano Opilio, riguarda 29 opere d’arte dal valore stimato in decine di milioni di euro, trasferite in Svizzera e Marocco senza le necessarie autorizzazioni del Ministero della Cultura. Il fascicolo è attualmente contro ignoti. La vicenda affonda le radici nel 2019, con la morte di Marella Caracciolo e il conseguente passaggio di proprietà delle case italiane alla figlia Margherita Elkann.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Agnelli Opere

La Procura di Roma indaga sulla scomparsa di 35 opere d’arte all’estero, tra cui dipinti di Monet, Picasso e De Chirico.

L’indagine sulla collezione privata di opere d’arte della famiglia Agnelli ha raggiunto un momento importante, con la Procura che cerca 35 quadri all’estero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Agnelli Opere

Argomenti discussi: Stellantis, il fiasco di John Elkann (e non solo): dalla Borsa all'Eredità Agnelli, ecco cosa rischia; I fantasmi di John Elkann: dalle perdite di Stellantis ai giornali, dall’inchiesta sull’eredità alla difesa di Juventus e Ferrari; Eredità Agnelli: Gianluca Ferrero rifiuta il patteggiamento, il gip lo boccia!; ? John Elkann: il futuro dell’impero Agnelli e l’erede designato.

Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arteIl fascicolo è contro ignoti, ma riguarda beni riconducibili a John, Lapo e Ginevra Elkann, nipoti dell’Avvocato e principali eredi insieme alla madre Margherita. calcioefinanza.it

PROCURA Eredità Agnelli, sotto inchiesta 29 opere d’arte scomparse: chat ed email al centro delle indaginiHome // Attualità // Eredità Agnelli, sotto inchiesta 29 opere d’arte scomparse: chat ed email al centro delle indagini Si arricchisce di nuovi elementi l’inchiesta sulla presunta esportazione illecit ... statoquotidiano.it

Stellantis ammette: abbiamo sbagliato tutto. E correggere adesso costa caro (anche agli azionisti, dove non ci sono solo gli Agnelli e soci, ma pure i risparmiatori). Colpa di John Elkann C'è chi lo pensa - facebook.com facebook