In un procedimento legale che coinvolge l’eredità di una nota famiglia industriale, il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di un esponente della famiglia per diversi capi di accusa. Le accuse riguardano truffa aggravata ai danni dello Stato, dichiarazione fraudolenta e falso. La procedura riguarda l’uso di documenti e dichiarazioni nell’ambito di questioni patrimoniali legate alla successione. La decisione finale sarà presa dal giudice competente.

La procura di Torino ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio di John Elkann anche per i reati che lui sperava di estinguere con la messa alla prova, facendo ripetizioni agli studenti. Quest’ultima novità sul caso dell’eredità Agnelli è emersa il 13 aprile, a margine dell’udienza preliminare sugli episodi per cui il giudice Antonio Maria Borretta aveva disposto l’imputazione coatta. Adesso, tutti i fascicoli derivata dall’inchiesta penale sui lasciti dell’Avvocato Gianni Agnelli e di sua moglie Marella Caracciolo saranno riuniti, facendone eventualmente scaturire un unico processo penale in cui potrebbero anche essere coinvolti gli indagati Gian Luca Ferrero (commercialista e presidente della Juventus) e Remo Morone (notaio).🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Eredità Agnelli, per John Elkann chiesto rinvio a giudizio anche per truffa

Notizie correlate

Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata e frode fiscaleLa procura di Torino ha – di nuovo – chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale...

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannJohn Elkann potrebbe andare a processo nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. I suoi legali: Estraneo a reati; Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann; Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann dopo il 'no' alla messa alla prova; Eredità Agnelli, notificata a John Elkann la richiesta di rinvio a giudizio.

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann: accuse di truffa allo Stato ed evasione fiscaleLa procura di Torino chiede il rinvio a giudizio per Elkann per truffa ed evasione sull’eredità Agnelli. Contestata la residenza estera di Marella. Udienza il 22 giugno ... milanofinanza.it

Eredità Agnelli, nuova svolta: chiesto il rinvio a giudizio per John ElkannLa Procura di Torino ha notificato la richiesta di rinvio a giudizio per John Elkann anche in relazione ai reati che l’imprenditore puntava a estinguere attraverso la messa alla prova. tuttojuve.com

Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann. Il presidente di Stellantis John Elkann è a un passo dal processo. La Procura di Torino ha chiesto stamattina il suo rinvio a giudizio per truffa aggravata ai danni dello Stato ed evasione fiscale fraud - facebook.com facebook

Eredità #Agnelli, la Procura chiede il rinvio a giudizio per #Elkann e #Ferrero Gli ultimi aggiornamenti x.com