Un procedimento giudiziario potrebbe coinvolgere John Elkann nell'ambito di un'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata nel corso delle indagini, che riguardano questioni patrimoniali legate alla gestione dei beni familiari. Finora, non sono state rese note ulteriori decisioni o date per l'eventuale processo.

John Elkann potrebbe andare a processo nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità della famiglia Agnelli. Nei giorni scorsi è stata inoltrata, dalla procura di Torino, la richiesta di rinvio a giudizio, e il presidente di Stellantis dovrà presentarsi in aula davanti al giudice il 22 giugno. Con lui anche il commercialista Gian Luca Ferrero. La richiesta fa seguito alla decisione del gip di Torino, che lo scorso dicembre aveva disposto l’imputazione coatta respingendo parzialmente la richiesta di archiviazione avanzata della procura rinviando gli atti ai pm. Per Elkann c'è stato anche il no alla messa alla prova ai servizi sociali. Il dossier sulla Dicembre.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eredità Agnelli, chiesto il rinvio a giudizio per John Elkann

Eredità Agnelli, nuova (attesa) grana per John Elkann: chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata e frode fiscaleLa procura di Torino ha – di nuovo – chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale...

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