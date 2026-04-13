Eredità Agnelli nuova attesa grana per John Elkann | chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata e frode fiscale

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, imputato di truffa aggravata e frode fiscale legate alla gestione dell’eredità Agnelli. Si tratta di un nuovo capitolo nel procedimento legale che coinvolge il noto imprenditore, con le accuse che riguardano presunte irregolarità fiscali e truffe ai danni dello Stato. La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà presa nei prossimi mesi.