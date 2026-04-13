Eredità Agnelli nuova attesa grana per John Elkann | chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata e frode fiscale
La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, imputato di truffa aggravata e frode fiscale legate alla gestione dell’eredità Agnelli. Si tratta di un nuovo capitolo nel procedimento legale che coinvolge il noto imprenditore, con le accuse che riguardano presunte irregolarità fiscali e truffe ai danni dello Stato. La decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio sarà presa nei prossimi mesi.
La procura di Torino ha – di nuovo – chiesto il rinvio a giudizio di John Elkann, accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode fiscale per il caso dell’eredità Agnelli. Il procedimento è quello scaturito dalla cosiddetta "imputazione coatta" disposta lo scorso dicembre da un giudice.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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