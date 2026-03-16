Durante il fine settimana del 21 e 22 marzo, i treni della Circumvesuviana tra Barra e Torre del Greco non effettueranno servizio a causa di lavori in galleria. La circolazione sarà sospesa in entrambe le direzioni in quel tratto, influenzando il normale passaggio dei convogli. Le autorità hanno comunicato che i treni resteranno fermi per l’intera durata del weekend.

Circumvesuviana: circolazione interrotta tra Barra e Torre del Greco il 21 e 22 marzo per lavori in galleria. Attivi bus sostitutivi da Villa Regina e Torre. La Circumvesuviana si prepara a un fine settimana di grandi cantieri, con pesanti ripercussioni sulla mobilità tra il capoluogo e l'area vesuviana. L'Ente Autonomo Volturno (EAV) ha infatti annunciato la sospensione del traffico ferroviario lungo il segmento che collega Barra a Torre del Greco per le giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo. Lo stop temporaneo è dettato dalla necessità improrogabile di intervenire sulle strutture delle gallerie "Bosco di Portici" e "Cavalli di Bronzo", dove verranno eseguiti delicati lavori di adeguamento tecnico. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Circumvesuviana: stop ai treni tra Barra e Torre del Greco per il weekend del 21 e 22 marzo

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