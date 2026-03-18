Infortunio Skorupski problema più serio del previsto e stagione finita! Ecco come il Bologna sopperirà alla sua assenza

L'infortunio di Skorupski ha rivelato un problema più serio del previsto, portando alla conclusione anticipata della sua stagione. Il Bologna si prepara a gestire l'assenza del portiere, valutando le soluzioni disponibili per coprire il ruolo in vista delle prossime partite. La squadra dovrà affrontare questa fase senza uno dei suoi elementi chiave tra i pali.

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