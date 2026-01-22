Chiede asilo politico alla questura di Livorno ma era ricercato per rapina e associazione a delinquere | arrestato

Un uomo di 31 anni, di origine turca, è stato arrestato dalla polizia e dai carabinieri di Livorno. La sua richiesta di asilo politico è stata accolta, ma risultava ricercato per reati di rapina, associazione a delinquere e danneggiamento. Le autorità italiane hanno proceduto al suo fermo, in applicazione di un provvedimento di cattura internazionale, con una condanna che, secondo il codice penale turco, prevede fino a 15 anni di reclusione.

Polizia e carabinieri di Livorno hanno arrestato un 31enne di origine turca con le accuse di associazione a delinquere, rapina qualificata, danneggiamento della proprietà e altri per cui il codice penale turco prevede la pena massima di 15 anni. Dall'incrocio delle indagini in possesso degli.

