Chiusa l' inchiesta per lo spionaggio Equalize | ecco chi rischia il processo

È stata chiusa l'inchiesta riguardante il caso di spionaggio associato al gruppo Equalize. Secondo le indagini, le presunte cyber-spie avrebbero raccolto informazioni illecite con l'obiettivo di trarne profitto attraverso la vendita o di esercitare pressione e ricatto. Le accuse coinvolgono anche tentativi di influenzare settori della politica, con diverse persone che rischiano ora di dover affrontare un processo giudiziario.

Il gruppo delle presunte cyber-spie di Equalize "agiva per finalità di profitto, derivante dalla commercializzazione delle informazioni illecitamente acquisite, oppure a scopo estorsivo-ricattatorio, per condizionare e influenzare all'occorrenza soprattutto i settori della politica e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Delitto Coatti, in cinque confessano. L’inchiesta è chiusa, ora il processoDomani sarà trascorso esattamente un anno dal giorno in cui l’orrore ha sconvolto la vita di una famiglia e di un’intera comunità.

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Temi più discussi: Autostrade, chiusa l'inchiesta con 38 indagati per falso in bilancio: 600 milioni destinati ad ammodernare la rete finiti agli azionisti; Autostrade, chiusa l’inchiesta a Roma: 38 indagati per falso in bilancio; Lama, per la vendetta contro il bodyguard chiusa l’inchiesta: due indagati; Autostrade, chiusa l'inchiesta a Roma: 38 indagati per falso in bilancio.

Lama, per la vendetta contro il bodyguard chiusa l’inchiesta: due indagatiÈ indagato con l’accusa di aver nascosto l’arma utilizzata dal figlio - il 20enne Silvano Birmano - nel tentato omicidio di bodyguard avvenuto a Lama lo scorso 14 settembre, il 49enne Antonio Birmano. lagazzettadelmezzogiorno.it

Traffico internazionale di cocaina. Chiusa l’inchiesta. 38 indagatiL’inchiesta ha fatto luce su due associazioni finalizzate al narcotraffico di cocaina, proveniente dal Sudamerica, che faceva tappa in Belgio e Olanda, per poi essere smistata in Italia. leccenews24.it

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Iseo, camion danneggia la galleria: strada chiusa verso nord x.com