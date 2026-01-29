Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria | Non cambierò il dna dei miei giornali E strizza l’occhio a Meloni | Mi piace la sua Italia

Del Vecchio Jr torna a parlare di giornalismo e di come vuole portare avanti i suoi giornali. In un’intervista, ha ribadito che non cambierà il modo di fare informazione e che il suo DNA resterà quello di sempre. Ha anche detto di apprezzare l’Italia di Meloni e di credere nell’importanza di un’informazione vera, criticando le nuove generazioni che spesso trovano risposte su mezzi poco affidabili.

«Credo molto nell’informazione vera. Ho notato che le nuove generazioni traggono soluzioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio perché mia figlia possa avere un giorno le informazione da firme autorevoli e non da tiktoker». Leonardo Maria Del Vecchio risponde così a Lilli Gruber quando gli viene chiesto perché abbia deciso di investire nell’editoria. L’ingresso nell’editoria. Ospite da Otto e mezzo, il figlio del fondatore di Luxottica assicura di aver ben presente di essere entrato in un settore ben diverso da tutto ciò a cui è abituato: «Ho sempre rispettato il dna delle aziende, altrimenti significherebbe snaturarle.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Del Vecchio Junior

Leonardo Maria Del Vecchio esprime soddisfazione per gli ultimi tre anni e mezzo di governo in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Del Vecchio Junior

Argomenti discussi: Del Vecchio jr indagato dopo l’incidente in Ferrari: Costrinse un dipendente a mettersi al volante; Incidente in Ferrari per Leonardo Del Vecchio, si fa sostituire alla guida: indagato; Leonardo Maria Del Vecchio indagato dopo un incidente in Ferrari, l'accusa sulla sostituzione di persona; Leonardo Maria Del Vecchio fa un incidente in Ferrari e prima che arrivi la polizia si fa sostituire alla….

Del Vecchio jr: disaccordo su eredita'? Io ho accettato, chiedete altri eredi'Berlusconi successione ben riuscita, per noi piu' complesso' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - 'Questa e' una domanda che si ... ilsole24ore.com

Del Vecchio jr: Meloni? Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzoRoma, 29 gen. (askanews) – A me piace l’Italia in questi tre anni e mezzo di governo, che sono coincidenti anche con il mio investimento come family office di quasi mezzo miliardo di euro. Posso dire ... askanews.it

Due generazioni di tv nello stesso scatto: Gerry Scotti e Stefano De Martino, vestiti come in un vecchio film d’avventura ma con anni di palcoscenico alle spalle. Gerry è il volto storico dell’intrattenimento: rassicurante, ironico, capace di far sentire chiunque “a c - facebook.com facebook