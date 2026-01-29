Del Vecchio Jr e l’avventura nell’editoria | Non cambierò il dna dei miei giornali E strizza l’occhio a Meloni | Mi piace la sua Italia

Da open.online 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Del Vecchio Jr torna a parlare di giornalismo e di come vuole portare avanti i suoi giornali. In un’intervista, ha ribadito che non cambierà il modo di fare informazione e che il suo DNA resterà quello di sempre. Ha anche detto di apprezzare l’Italia di Meloni e di credere nell’importanza di un’informazione vera, criticando le nuove generazioni che spesso trovano risposte su mezzi poco affidabili.

«Credo molto nell’informazione vera. Ho notato che le nuove generazioni traggono soluzioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio perché mia figlia possa avere un giorno le informazione da firme autorevoli e non da tiktoker». Leonardo Maria Del Vecchio risponde così a Lilli Gruber quando gli viene chiesto perché abbia deciso di investire nell’editoria. L’ingresso nell’editoria. Ospite da Otto e mezzo, il figlio del fondatore di Luxottica assicura di aver ben presente di essere entrato in un settore ben diverso da tutto ciò a cui è abituato: «Ho sempre rispettato il dna delle aziende, altrimenti significherebbe snaturarle.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

