Il 15 aprile 2026, a Milano, si parla di un episodio avvenuto nel settembre 2024, quando un esperto informatico ha risposto con un semplice “Grazie caro” a un messaggio. La conversazione, avvenuta su una chat chiamata Equalize, riguarda una denuncia dei redditi di una figura pubblica. Le chat tra presunte cyber-spie mostrano scambi di messaggi e ringraziamenti legati a questioni fiscali, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Milano, 15 aprile 2026 – “Grazie caro”. Così il 26 settembre 2024 l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci ringraziava un altro presunto componente della banda di cyber-spie, Luca Cavicchi, che sarebbe stato a capo di una “articolazione” con base a Ferrara, di avergli inviato le “dichiarazioni dei redditi”, richieste due giorni prima, di Ricky Tognazzi, attore, regista, produttore e primo figlio di Ugo. Da sinistra, Samuele Calamucci, Carmine Gallo (morto lo scorso marzo) ed Enrico Pazzali L’indagine È uno dei dettagli che viene a galla dalle migliaia di pagine di atti depositati, tra interrogatori, testimonianze e annotazioni dei...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Equalize, le chat delle cyber-spie: “Grazie per la denuncia dei redditi di Tognazzi”

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