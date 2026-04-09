La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta che coinvolge 81 persone accusate di aver partecipato a un'indagine sulle cyber-spie. Tra gli indagati ci sono diverse figure pubbliche e professionisti, mentre i pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco stanno approfondendo i dettagli dello scandalo chiamato Equalize. La procura ha comunicato che ci sono nuovi sviluppi nel caso e che l'indagine prosegue senza sosta.

La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia investigativa Equalize, accusato di associazione per delinquere e altri reati per il caso delle presunte cyber-spie e dei dossieraggi con accessi abusivi in banche dati. Allo stesso tempo i pm milanesi hanno chiuso un secondo maxi filone di indagini a carico di 81 indagati, stando a quanto comunicato in una nota della Procura. Seconda tranche con al centro, in particolare, i «clienti» di Equalize. Il secondo filone dell’inchiesta:... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Milano, maxi inchiesta sulle cyber-spie: da Jacobs a Vieri, tutti i nomi nello scandalo Equalize. 81 indagati e nuovi sviluppi

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