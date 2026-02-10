Nel corso della puntata de Lo stato delle cose andata in onda nella serata di ieri, Massimo Giletti ha mostrato al pubblico la copia forense delle chat intercorse tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosa Boccia in cui si parla di un “giro gay”, per altro “pericolosissimo”, del quale farebbero parte Tommaso Cerno, Alfonso Signorini, Marco Mancini, un fantomatico signor B. e lo stesso Giletti. Quella del conduttore Rai è stata una risposta alle dichiarazioni del suo dirimpettaio, che conduce Report, che oggi ha deciso di replicare alle accuse e all’invettiva di Giletti. “Dopo che gli avevo spiegato il senso delle mie chat, ha comunque deciso che l'ho accusato di fare parte di una lobby gay. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dopo le chat e l'omofobia, l'ultimo delirio di Ranucci: "Sono tutti amici delle spie". Boccia: "Chat personali". E la sinistra resta in silenzio

Durante la trasmissione di ieri sera, Giletti ha mostrato le chat tra Ranucci e Boccia, dove si parla di un "giro gay" ritenuto "pericolosissimo".

