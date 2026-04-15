Epstein Files affari e ricatti | su Millennium il Dizionario segreto del potere

Si parte con la A di Alex Acosta, il Procuratore federale del Sud della Florida che nel 2007 concede a Jeffrey Epstein il contestatissimo patteggiamento per sfruttamento della prostituzione minorile, che di fatto consente al milionario pedofilo di limitare al massimo i danni e di continuare, negli anni successivi, ad abusare di ragazzine e di ampliare la sua rete di conoscenze ai massimi livelli. Si finisce con la Z di Zorro Ranch, una delle sontuose residenze di Epstein, avvolta da leggende nere e destinata a diventare, a quanto emerge dai documenti, una sorta di clinica di eugenetica. Sono in tutto 113 le voci del “ Dizionario del potere ”...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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EPSTEIN FILES: TUTTO IL CASO | GIANMARCO ZAGATO

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Millennium, Peter Gomez presenta il nuovo numero: Epstein Files: il dizionario del potere; Nella rete di Epstein: a Muggia l'anteprima nazionale del caso che fa tremare i governi di mezzo mondo; Caso Epstein, Melania Trump: Mai stata sua amica, su di me menzogne infondate; La vera storia di Jeffrey Epstein, predatore sessuale che sedusse le élite come il mago di Oz.

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