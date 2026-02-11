Nuove email pubblicate dal Dipartimento di Giustizia mettono in luce un legame tra Jeffrey Epstein e Kimbal Musk. Le mail mostrano come il finanziere abbia organizzato una relazione tra una donna vicina a lui e il fratello di Elon Musk, che è anche nel consiglio di amministrazione di Tesla. La scoperta apre nuove polemiche sui rapporti tra Epstein e alcune persone legate al mondo dell’imprenditoria.

Alcune mail, facenti parte dell’ultima tranche di documenti riguardanti Jeffrey Epstein pubblicata dal Dipartimento di Giustizia, dimostrano come il finanziere statunitense avesse “orchestrato” una relazione intima tra una donna della sua cerchia e Kimbal Musk, fratello di Elon Musk e membro del consiglio di amministrazione di Tesla. Il rapporto tra i due sarebbe andato avanti per circa sei mesi, a cavallo tra il 2012 e il 2013. Nei giorni precedenti al primo incontro, Epstein e il suo socio Boris Nikolic si erano dati da fare per organizzare il tutto e portare la donna a una festa di compleanno dove avrebbe conosciuto il futuro partner, come testimonia un messaggio in cui Nikolic chiedeva all’amico in un messaggio: “Per favore, prepara la donna;)”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alcune email mostrano il legame tra Jeffrey Epstein e Kimbal Musk, fratello minore di Elon

Approfondimenti su Jeffrey Epstein Kimbal Musk

Recenti documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano email dell’agosto 2001 che suggeriscono possibili collegamenti tra Ghislaine Maxwell e il principe Andrea, tramite una corrispondenza con una persona identificata con lo pseudonimo “A”.

Una nuova email di Sarah Ferguson riaccende le ipotesi sul presunto figlio segreto di Jeffrey Epstein.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Jeffrey Epstein Kimbal Musk

Argomenti discussi: Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Le e mail mostrano che anche Epstein pensava che le pompe crittografiche non fossero etiche; Epstein files, in breve. Storia di uno scandalo e di una clamorosa violazione della privacy (di M. Tonti); Caso Epstein, WEF avvia un’inchiesta sul suo CEO Børge Brende.

Ghislaine Maxwell, ex complice di Jeffrey Epstein, si è presentata davanti alla Commissione del Congresso Usa. La donna, 64 anni, sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale e si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle doma x.com

Tra gennaio e febbraio il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblica una nuova, imponente tranche di documenti legati a Jeffrey Epstein. Oltre tre milioni di pagine tra atti, immagini e materiali audiovisivi che riportano al centro del dibattito il rapp - facebook.com facebook