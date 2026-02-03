Fedorov ha capito molto bene Elon Musk

Il 26 febbraio 2022, Mykhailo Fedorov, allora ministro della Trasformazione digitale ucraino, ha scritto a Elon Musk su X. In quella lettera, ha chiesto aiuto al CEO di SpaceX, anche se il testo non era molto amichevole. Fedorov gli ha detto che mentre Musk pensa a colonizzare Marte, la Russia sta attaccando l’Ucraina. La richiesta ha attirato molta attenzione, e in poche ore Musk ha risposto promettendo di aiutare. La corrispondenza mostra quanto le parole di Fedorov siano state dirette e ch

Il ministro ucraino mostra il problema e la soluzione per i droni russi equipaggiati con Starlink. Musk ha risposto e agito. Una regola importante sull'Ucraina in guerra Il 26 febbraio del 2022, Mykhailo Fedorov, all'epoca ministro della Trasformazione digitale dell'Ucraina, scrisse a Elon Musk su X: "Mentre tu provi a colonizzare Marte, la Russia tenta di occupare l'Ucraina. Mentre i tuoi missili arrivano con successo nello spazio, i missili russi attaccano i civili". Fedorov chiese a Musk l'attivazione di Starlink in modo che ovunque, anche vicino al fronte, gli ucraini potessero avere internet.

