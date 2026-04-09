Agrigento al voto La Vardera senza mezze misure | Il centrodestra usa la città come un orinatoio
A Agrigento, il centrodestra non riesce ancora a trovare un candidato condiviso per le prossime elezioni comunali, mentre dall’altra parte dello schieramento la campagna elettorale è già in corso. La Vardera, esponente locale, ha criticato duramente le strategie del centrodestra, accusandolo di utilizzare la città come un “orinatoio”. La situazione politica del capoluogo siciliano si fa sempre più tesa, con confronti aperti tra le diverse forze in campo.
Mentre il centrodestra continua a discutere senza riuscire a trovare un candidato unitario per le prossime elezioni comunali di Agrigento, dall’altra parte dello schieramento la campagna elettorale è già partita da un pezzo. In città il progetto politico che sostiene la candidatura a sindaco di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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