L' Orchestra del Carlo Felice al Teatro delle Clarisse di Rapallo per una serata dedicata a Mozart

L’Orchestra del Carlo Felice si esibisce al Teatro delle Clarisse di Rapallo per celebrare Mozart, a causa del suo anniversario. I musicisti portano sul palco le composizioni più note del compositore austriaco, coinvolgendo il pubblico con un concerto ricco di energia. La serata offre un’occasione unica per ascoltare da vicino le interpretazioni di un’orchestra di livello internazionale. La data scelta rende speciale questa esibizione dedicata a uno dei grandi geni della musica classica.

Giovedì 26 febbraio il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo accoglie l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova per una serata interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart. Il programma riunisce tre pagine di straordinaria inventiva: l’ouverture dall'opera buffa K196 “La finta giardiniera”, già ricca di slancio teatrale e vivaci contrasti; il Divertimento K 522 “Ein musikalischer Spaß” (I musicanti del villaggio), sottile parodia degli stilemi compositivi del tempo; e la Sinfonia n. 29 in La maggiore K 201, capolavoro del periodo salisburghese per equilibrio formale e luminosa eleganza degli archi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

