Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi, 15 aprile 2026, a 0,140 euro per kilowattora, equivalenti a circa 140 euro per megawattora. Il valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), il prezzo base all’ingrosso dell’energia nel paese. Questa cifra mostra una diminuzione rispetto alle rilevazioni precedenti e si riferisce alla data odierna.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 15 Aprile 2026, un valore di 0,140 €kWh (140,19 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 6,9% rispetto al valore di ieri, segnando una fase di calo dopo le recenti oscillazioni che hanno caratterizzato il mercato nelle ultime settimane. Negli ultimi 7 giorni, la media del PUN si è attestata a 0,130 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,136 €kWh. Il prezzo di oggi risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+8,2%) che a quella mensile (+2,8%), ma resta lontano dai massimi toccati nel periodo (0,165 €kWh).🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,140 €/kWh – 15 Aprile 2026

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