Recenti studi hanno rivelato la presenza di un serbatoio di magma sotto il sottosuolo della Valdicecina, oltre alle fonti di vapore già conosciute. Questa scoperta apre nuove possibilità per l’estrazione di energia e terre rare dalla zona. Finora, le ricerche si sono concentrate principalmente sulle risorse geotermiche, ma ora si parla anche di potenziali riserve di magma che potrebbero arricchire il patrimonio naturale del territorio.

Dal sottosuolo della Valdicecina potrebbero arrivare altre sorprese, altri tesori. Non solo vapore quindi, lo dicono i recenti studi. Il sottosuolo della Toscana nasconde enormi serbatoi contenenti migliaia di chilometri cubi di magma: le loro dimensioni sono paragonabili a quelle di serbatoi simili che alimentano i cosiddetti supervulcani, come il Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti, il lago Toba in Indonesia e il vulcano Taupo in Nuova Zelanda. Lo indica lo studio guidato dall’Università di Ginevra e pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, al quale hanno partecipato anche l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Pisa, l’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze e le Università di Milano e di Firenze.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Energia e terre rare dal sottosuolo. Scoperto un serbatoio di magma

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