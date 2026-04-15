Il governo sta considerando l’adozione di un nuovo provvedimento per limitare gli aumenti dei prezzi di carburanti e delle bollette, nel tentativo di alleviare gli effetti della guerra in atto. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra i cittadini riguardo ai costi energetici, mentre le autorità analizzano le possibili misure da mettere in campo. La discussione si concentra sulla possibilità di introdurre interventi temporanei o duraturi.

L’esecutivo valuta l’opportunità di un nuovo provvedimento per mitigare gli effetti della guerra in Iran, non soltanto sul caro carburanti ma anche sulle bollette di energia elettrica e gas. Un decreto da varare probabilmente dopo l’approvazione del documento di finanza pubblica e dopo la pubblicazione delle nuove deroghe agli aiuti di Stato che la Commissione europea varerà una volta conclusa la consultazione (dopo il 20 aprile) sulla bozza di proposta condivisa con gli Stati membri. Ci sono ancora un paio di settimane per mettere a terra decisioni finali. Un lasso temporale che servirà anche a Bruxelles per valutare quanto la crisi in atto determinerà strascichi tali da non essere rapidamente riassorbiti facilmente, nemmeno se si arrivasse in tempi non lunghissimi a una soluzione al conflitto e alla chiusura dello stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Energia, al vaglio la sterilizzazione degli aumenti per carburanti e bollette

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"L'Europa è il posto nel mondo dove si vive meglio. Questo modello di vita dobbiamo preservarlo e difenderlo. A partire dall'indipendenza sull'energia, arrivando agli investimenti sulla Difesa e la costruzione di una NATO Europea" @CarloCalenda #Non x.com