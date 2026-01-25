Energia Trustpilot | aumenti bollette per 7 consumatori su 10 in un anno

Nel mercato libero di luce, gas e servizi, gli italiani mostrano una crescente consapevolezza. Secondo Trustpilot, circa il 70% dei consumatori ha affrontato aumenti delle bollette nel corso dell’ultimo anno. Questa evoluzione riflette un’attenzione maggiore alla qualità dell’offerta, alla trasparenza e all’innovazione, segnando una fase di maturità del settore e un desiderio di scelte più informate e consapevoli.

Milano, 25 gen. (askanews) – Il mercato libero di luce, gas e servizi entra in una nuova fase di maturità: gli italiani sono sempre più attivi nelle scelte, più informati e più attenti non solo al prezzo, ma anche alla qualità dell’esperienza, alla trasparenza delle offerte e all’innovazione dei servizi. È quanto emerge dalla nuova ricerca condotta da Trustpilot, la più grande piattaforma indipendente di back dei consumatori al mondo, che restituisce una fotografia aggiornata delle aspettative dei consumatori verso il settore utility. Per il settore, il tema dei costi rimane centrale: quasi 7 italiani su 10 hanno riscontrato un aumento delle bollette negli ultimi 12 mesi, seppur in lieve calo rispetto al 2025 (69% vs 74% del 2024).🔗 Leggi su Ildenaro.it

