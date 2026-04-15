Energas a Manfredonia | no della Regione Puglia al deposito costiero Gpl più grande d' Europa

La Regione Puglia ha ribadito il suo no al progetto di un deposito costiero di Gpl a Manfredonia, considerato il più grande d’Europa. La decisione è stata comunicata dall’assessore regionale alle Infrastrutture durante un incontro con il ministro dell’Ambiente e il rappresentante comunale della città. La riunione si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti istituzionali coinvolti nella vicenda.

La Regione Puglia conferma la propria contrarietà al deposito costiero di Gpl a Manfredonia. Lo ha ribadito, oggi, l’assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Piemontese al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al termine della riunione convocata con il Comune di Manfredonia, a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Narni, prova antincendio al deposito Energas: “Solo un test. Nessuno si allarmi” Manfredonia a Roma per ribadire il No ad EnergasIn questi giorni stiamo lavorando con la massima attenzione e responsabilità su una questione vitale per il nostro territorio: ribadire, ancora una... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Energas, Giandiego Gatta: Domani incontro al Ministero dell’Ambiente, ribadiremo il no di Manfredonia; Manfredonia dice no al progetto Energas; Energas, Manfredonia torna a Roma per dire no: fronte compatto contro il deposito GPL; NO ENERGAS MF La Marca chiaro: Manfredonia ribadisce il No a Energas: mercoledì incontro al Ministero. MANFREDONIA ENERGAS Manfredonia, il comitato NO ENERGAS: Manfredonia non permetterà l’installazione del depositoLe associazioni e i comitati contrari all’opera, attivi da oltre 27 anni, hanno ribadito la loro posizione attraverso una nota ... statoquotidiano.it Ancora e ancora NO all’installazione del megadeposito di 60 milioni di litri di GPL della società EnergasOggi 15 aprile 2026 alle ore 15.00 si terra un incontro istituzionale sulla questione Energas arrivata ormai al suo capolinea e perciò noi esponenti delle associazioni che da 27 anni lottano incessant ... manfredonianews.it +++ RUDUZIONE LISTE D'ATTESA SANITÁ, I RUSULTATI POSITIVI IN TERMINI NUMERICI SPIEGATI DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA ANTONIO DECARO+++ Dichiarazione del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sui risultati dei facebook Si è conclusa con esito positivo, nonostante le forti raffiche di vento, l’esercitazione operativa svoltasi a Polignano a Mare nell’ambito del progetto europeo HANDY, promossa dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in occasione... x.com