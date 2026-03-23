Narni prova antincendio al deposito Energas | Solo un test Nessuno si allarmi

Nessun allarme e quindi niente paura. Sarà soltanto una prova di carattere tecnico. E' il Comune di Narni a rassicurare i cittadini che abitano nella zona situata lungo la Flaminia in direzione di Terni, riguardo ad un test che avrà luogo nelle prossime ore. "Martedi 24 marzo - avverte il Comune -, presso il deposito di Energas, avrà luogo una prova antincendio. Questa comporterà l'attivazione di vari sistemi di allarme che potrebbero mettere in agitazione quanti abitano o lavorano nella zona. A partire dalle 8.15 circa sarà dunque effettuata la prova che prevede l'ausilio di allarmi sonori, presso il deposito Energas sito in via Flaminia Ternana, 301. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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