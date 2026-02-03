Lavoro nuove assunzioni in 6 aziende su 10 nel 2026 Retribuzioni più alte ma resta il nodo straordinari
Nel 2026, sei aziende su dieci prevedono di assumere di più, con salari più alti. Tuttavia, il problema degli straordinari rimane. Il mercato del lavoro si muove velocemente e il tasso di occupazione sale al 62,6%, rispetto al 59,2% del 2019. Le aziende sono pronte a investire in nuove assunzioni, ma c’è ancora chi si preoccupa per le ore extra che potrebbero aumentare.
In un mercato del lavoro sempre più dinamico – con un tasso di occupazione che ha raggiunto il 62,6% (era il 59,2% nel 2019) quasi 6 aziende su 10 prevedono un aumento dell’organico nei prossimi 12 mesi. Ma qual è l’effetto di questo scenario? Oltre 4 dipendenti su 10 si dichiarano pronti a cambiare azienda entro un anno, anche con l’obiettivo di migliorare le proprie condizioni economiche. I dati emergono dal report Salary Guide 2026 di Hays Italia, un colosso mondiale specializzato nel Recruitment. STIPENDIO MEDIO La retribuzione resta infatti un tema centrale: la RAL media annuale è di 56.360 euro, in crescita dell’1% rispetto a un anno fa, ma quasi due terzi dei lavoratori (63%) la considerano non adeguata alle responsabilità ricoperte, un dato in aumento rispetto al 57% dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
