Endometriosi Figuccia | Passo importante con il ddl 1030 rafforzata la rete dei centri

È stato approvato un articolo del ddl 1030 che riguarda i centri regionali dedicati all’endometriosi. La modifica coinvolge la rete dei servizi disponibili e il ruolo delle strutture specializzate nella diagnosi e nel trattamento di questa patologia. La decisione rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria dedicata alle donne affette da endometriosi. La votazione si inserisce in un processo più ampio di attenzione alle problematiche legate a questa condizione.

Nell’ambito del ddl 1030 stralcio VI è stato votato un articolo di particolare importanza riguardante i centri regionali per l’endometriosi. La norma interviene sulla legge regionale del 28 dicembre 2019, n. 27, aggiornando l’individuazione delle strutture sanitarie di riferimento per la diagnosi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Capri. Silvestro (FI): Con DDL passo importante per tutela ambiente ambiente marinoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Ismea: "Ok ddl passo importante sui temi centrali come tracciabilità e trasparenza" Contenuti e approfondimenti Sanità, endometriosi e parcheggi calmierati: ok a norme della minoranzaCon la legge viene aggiornato il sistema di individuazione delle strutture sanitarie di riferimento per la diagnosi e il trattamento dell’endometriosi, rafforzando i centri di Palermo e Catania e incl ... livesicilia.it Tumori, endometriosi, celiachia e anoressia: dal 30 dicembre cure gratuite dal servizio sanitarioLa sanità italiana compie un passo importante verso l’accesso universale alle cure. Grazie a un nuovo decreto approvato nei giorni scorsi nella Conferenza Stato-Regioni, a partire dal 30 dicembre ... repubblica.it