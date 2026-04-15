Emofilia terapie sempre più avanzate ma mancano gli specialisti

Negli ultimi anni, le terapie per l’emofilia sono diventate più avanzate e sofisticate, offrendo nuove possibilità ai pazienti. Tuttavia, si riscontra una carenza di specialisti adeguatamente formati in grado di seguire con continuità e precisione le cure. Questa situazione rappresenta un ostacolo importante per garantire un’assistenza efficace a chi convive con questa condizione.

La ricerca mette a disposizione terapie sempre più efficaci e sofisticate, ma mancano professionisti sufficientemente formati per garantire continuità e appropriatezza delle cure nel tempo. È la contraddizione con cui si confrontano oggi le persone con emofilia e malattie emorragiche congenite. Questioni che sono state affrontate da Fedemo, la Federazione delle associazioni emofilici, in un confronto a Palazzo Rospigliosi a Roma in vista della Giornata mondiale dell’emofilia prevista per il 17 aprile. Le malattie emorragiche congenite . Dovute a difetti genetici dei fattori della coagulazione, le malattie emorragiche congenite richiedono un’assistenza ad alta complessità clinica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emofilia, terapie sempre più avanzate ma mancano gli specialisti Notizie correlate Leggi anche: Castaman (Siset): "Nuovi farmaci per l'emofilia ma mancano specialisti per gestirli" Leggi anche: Giornata emofilia, Riva (Cnel): "Servono più specialisti formati da valorizzare" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Emofilia, cure a rischio per 9mila italiani: mancano specialisti per gestire terapie sempre più avanzate; Emofilia e altre malattie emorragiche congenite: cure migliori grazie alle terapie, ma mancano gli specialisti; Giornata emofilia, FedEmo: Senza competenze e turnover cure a rischio; Dall'urgenza alla prevenzione: come cambia l'impatto dell'emofilia. Emofilia e altre malattie emorragiche congenite: cure migliori grazie alle terapie, ma mancano gli specialistiSono circa novemila gli italiani colpiti da malattie emorragiche congenite (MEC), un gruppo di patologie - tra cui l’emofilia - provocate dalla carenza di singoli fattori della coagulazione. Oggi, ... corriere.it Giornata dell'emofilia, 'senza turnover a rischio continuità di cura nei centri'L'assistenza alle persone con emofilia e malattie emorragiche congenite si trova oggi davanti a una contraddizione evidente: mentre la ricerca rende disponibili terapie sempre più efficaci e sofistica ... ansa.it Oggi celebriamo la giornata dell'emofilia, una malattia genetica ed ereditaria che in passato non aveva cure sicure ed efficaci . Grazie al lavoro delle associazioni dei pazienti, oggi abbiamo terapie all'avanguardia che arrivano fino alla correzione genetica, un - facebook.com facebook Emofilia, è allarme per il ricambio generazionale In Italia 9.043 persone con MEC necessitano di cure complesse e i pochi specialisti sono in pensione o prossimi al pensionamento x.com